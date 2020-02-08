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منفذ هجوم تايلاند يستهدف مركزا تجاريا بقاذفة قنابل ويلتقط صورة له على خلفية الانفجار

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منفذ هجوم تايلاند يستهدف مركزا تجاريا بقاذفة قنابل ويلتقط صورة له على خلفية الانفجار
khaosodenglish.com/ Jakkrapanth Thomma / Facebook
منفذ الهجوم في مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرق تايلاند، جاكرابانت توما
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ذكر التلفزيون التايلاندي أن العسكري الذي نفذ هجوما دمويا في مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد وقتل 17 شخصا، استهدف مركزا تجاريا بقاذفة قنابل والتقط صورة له على خلفية الانفجار.

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وأكدت الشرطة المحلية، أن منفذ الهجوم هو الرقيب جاكرابانت توما، وسرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ إطلاق النار المكثف على الحاضرين.

وأفادت قناة "Thai PBS" بأن توما استهدف المركز التجاري بقاذفة قنابل قبل أن يدخل إليه، لافتة إلى أن الانفجار جراء ذلك أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص واندلاع حريق في الطابق الأول للمبنى.

ونشر منفذ الهجوم على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق لحظات الهجوم.

وقال منفذ الهجوم في أحد التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيفضل الموت على الاستسلام أو القبض عليه.

المصدر: وسائل إعلام تايلاندية  

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