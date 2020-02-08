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طهران تعرب لبيدرسن عن استعدادها للتعاون في الحل السياسي للأزمة السورية

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طهران تعرب لبيدرسن عن استعدادها للتعاون في الحل السياسي للأزمة السورية
RT
ظريف يلتقي بيدرسن
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران مستعدة للتعاون في إطار احترام سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.

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وشدد ظريف خلال لقائه الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، في طهران، على أهمية الحل السياسي للأزمة في سوريا.

وبحث وزير الخارجية الإيراني مع الموفد الأممي آخر التطورات في سوريا، مشددا على أن بلاده مستعدة بالكامل للتعاون.

بدوره، أبدى بيدرسن وجهة نظره فيما يخص العملية السياسية في سوريا، وناقش مع ظريف سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صدر عن الخارجية الإيرانية.

المصدر: RT

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