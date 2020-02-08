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الدوما الروسي يعلق على تصريح مسؤول في الناتو يعتبر روسيا تهديدا في الفضاء

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الدوما الروسي يعلق على تصريح مسؤول في الناتو يعتبر روسيا تهديدا في الفضاء
Reuters Kirill Kudryavtsev
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قال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي، ألكسندر شيرين، إن تصريح الناتو بأن روسيا والصين تمثلان تهديدا لدول الحلف في الفضاء "لا أساس له ومثير للسخرية".

وقال شيرين في تصريح لقناة "RT" إن تصريح رئيس القيادة الاستراتيجية لشؤون التحول في حلف الناتو، الجنرال أندريه لاناتا، بأن تحركات الأقمار الصناعية الروسية والصينية بالقرب من أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها يمثل تهديدا ويجعل الفضاء غير آمن، "هي قصة جديدة تتعلل بها واشنطن للزيادة في ميزانية الدفاع".

وأوضح المسؤول الروسي أن "الولايات المتحدة عندما تريد رصد تمويلات أكبر لميزانيتها العسكرية لتحاول السيطرة على وضع في مكان، فإنها  تعلل ذلك بالتصدي لـ"التهديد الروسي".

المصدر: RT

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