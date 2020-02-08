واشنطن تبدي خيبة أملها إزاء موقف لندن من "هواوي" وأنباء عن مكالمة حادة بين ترامب وجونسون

أبدت الإدارة الأمريكية خيبة أملها إزاء قرار بريطانيا السماح لشركة "هواوي" الصينية بالمشاركة في إنشاء شبكة 5G في أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد ينعكس على علاقاتها التجارية مع لندن.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في مقابلة مع قناة CNBC أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل عميقة" إزاء قرار حكومة بريطانيا الحد من حصة الشركة الصينية العملاقة في مشروع تطوير الشبكة المعلوماتية من الجيل الخامس في المملكة المتحدة بـ35%، بدلا من حظرها بالكامل.

وأشار بنس إلى أنه سبق أن أعرب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء لقاء جمعهما في سبتمبر الماضي عن استعداد واشنطن لإطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة عقب انتهاء عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي ردا على سؤال عما إذا كان قرار لندن بشأن "هواوي" سيصبح عائقا يمنع إبرام هذه الصفقة: "سوف نرى".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر حضرت مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جونسون الأسبوع الماضي، تأكيدها أن ترامب أعرب في تصريحات شديدة اللهجة وبصوت مرتفع عن غضبه إزاء قرار لندن.

وكانت الإدارة الأمريكية على خلفية الحرب التجارية مع الصين قد اتخذت سلسلة خطوات عقابية بحق "هواوي" وتحاول ثني شركائها عن التعاون مع الشبكة، بدعوى أنها تعمل لصالح حكومة بكين وتشكل خطرا أمنيا ملموسا.

المصدر: وكالات