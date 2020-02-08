خامنئي يدعو لإبعاد اقتصاد إيران عن الاعتماد على النفط

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، السبت، إن بلاده ستملك من القوة ما يمكنها من مواجهة مكائد الأعداء، واصفا العقوبات الأمريكية على إيران بـ"جريمة حرب".

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ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله خلال اجتماع مع قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية: "سنملك من القوة ما يمكننا من وضع نهاية لمكائد أعدائنا. مكائدهم ضد الأمة الإيرانية مآلها الفشل".

وقال خامنئي من جهة أخرى، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران "جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى"، وأضاف: "هذه العقوبات عمل إجرامي، لكن بمقدورنا تحويله إلى فرصة عن طريق إبعاد اقتصاد إيران عن الاعتماد على صادرات النفط".

وأضاف أن الأمريكيين يفرضون العقوبات، لكنهم يتركون منافذ خلفية، لأنه إذا انقطع استيراد النفط بالكامل فستتجه إيران نحو اقتصاد من دون الاعتماد على النفط.

ولفت خامنئي إلى أن هناك تقارير أمريكية توصي بعدم السماح لإيران باختبار الاقتصاد من دون النفط، ولكن "إذا عمل المسؤولون الإيرانيون بوعي يمكنهم تخليص اقتصاد البلاد من الاعتماد على النفط".

وشدد المرشد الإيراني على أن إيران لا تسعى لتهديد أي دولة أو شعب، لكنها تعمل للحفاظ على أمنها و درء التهديدات، داعيا الإيرانيين إلى التحلي بالقوة على جميع الصعد، بما في ذلك الجانب العسكري، كي لا تندلع الحرب.

المصدر: RT