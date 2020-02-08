أنقرة تؤكد أن نقاط مراقبتها في إدلب قادرة على حماية نفسها

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن نقاط المراقبة في إدلب شمال غربي سوريا تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها.

وأضافت أنها سترد بقوة على أي استهداف جديد لنقاط المراقبة التركية في إدلب، وعددها 12 نقطة.

وعزز الجيش التركي اليوم نقاط مراقبته في محافظة إدلب عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة، كما أرسل أمس إلى المنطقة 150 آلية عسكرية وقوات خاصة "كوماندوز".

وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق، أن أنقرة ستنشر منظومة الدفاع "حصار إيه" في منطقة إدلب، في خطوة تعد الأولى من نوعها للقوات التركية في سوريا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين، جراء حادث سير في منطقة عملية "نبع السلام"، بشمال شرقي سوريا.

يتبع..