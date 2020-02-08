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مستشفى صيني يقدم لمرضى كورونا عشاء فريدا من نوعه (صور+ فيديو)

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مستشفى صيني يقدم لمرضى كورونا عشاء فريدا من نوعه (صور+ فيديو)
Reuters
صورة أرشيفية
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قدم أحد مستشفيات مدينة ووهان الصينية وجبة عشاء متكونة من لحم السلاحف للمرضى الموجودين في الحجر الصحي.

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ونشرت وسائل الإعلام الصينية مقطع فيديو لأحد المرضى، قال فيه إن المستشفى قدمت "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة".

ويعتبر لحم السلحفاة الناعمة، مغذي للغاية في الطب الصيني التقليدي. ويعتقد الناس أن هذه السلاحف غنية بالبروتين ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.

ويأتي هذا النوع من السلاحف من البراري أو من المزارع الخاصة، وعادة ما تغلى في الماء لصنع مرق مغذي.

ويعتقد الخبراء أن مرض كورونا المعدي الذي أودى بحياة 722 شخصا، وأكثر من 34.5 ألف مصاب حتى الآن في الصين، انتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، وخاصة الخفافيش والثعابين.

مستشفى صيني يقدم لمرضى كورونا عشاء فريدا من نوعه (صور+ فيديو)
مستشفى صيني يقدم لمرضى كورونا عشاء فريدا من نوعه (صور+ فيديو)

المصدر: ديلي ميل

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