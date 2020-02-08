فنزويلا: روسيا تلعب دورا مهما في بناء عالم جديد قائم على الاحترام والسلام

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، إن موسكو تلعب دورا مهما في بناء عالم جديد قائم على الاحترام.

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وكتب الرئيس مادورو على "تويتر": "لقد أرسلت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة صداقة دافئة، وتضامن مع شعب روسيا الشجاع، وأخي الرئيس فلاديمير بوتين​.. أوكد أهمية الدور المهم الذي تلعبه روسيا في بناء عالم جديد قائم على الاحترام والسلام".

هذا والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الجمعة، في كراكاس، وأكد تضامن موسكو مع فنزويلا ورئيسها في مواجهة الضغوط الأمريكية والعقوبات غير الشرعية.

وأكد لافروف أن روسيا تنتظر زيارة الرئيس الفنزويلي إلى موسكو للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في 9 مايو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى كراكاس منذ عام 2011، حين كان هوغو تشافيز الراحل رئيسا لفنزويلا.

المصدر: وكالات