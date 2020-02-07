بمبادرة مشرعين يهود.. الديمقراطيون الأمريكيون يشنون هجوما حادا على "صفقة القرن"  

بمبادرة من مشرعين يهود شن المعسكر الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي هجوما حادا على "صفقة القرن" التي وضعتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووقع 107 مشرعين في الكونغرس الأمريكي تابعين للحزب الديمقراطي على رسالة مفتوحة ترفض بشدة خطة السلام التي تقدم بها ترامب، داعين لـ"حل دولتين حقيقي"، في إجراء بادر به النائب من ولاية ميتشيغان، أندريو ليفين، والنائب من ولاية كاليفورنيا، آلان ستيوارت لوينثال، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن كليهما يهوديان، فضلا عن 7 سياسيين آخرين من هؤلاء الذين انضموا إلى هذا التحرك.

Proud to partner with @RepLowenthal and 100+ colleagues to stand up for a real two-state solution and send a strong message of disapproval regarding @realDonaldTrump’s proposal on the Israeli-Palestinian conflict.



Read our letter: https://t.co/Shb4DOZJI3 — Rep. Andy Levin (@RepAndyLevin) February 7, 2020

وقال الموقعون على الرسالة، مخاطبين ترامب: "نكتب إليكم للإعراب عن رفضنا بأشج صورة لمقترح إدارتكم الذي يكمن هدفه المعلن في تحقيق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إننا قلقون بسبب فحوى خطتكم، التي ستؤدي إلى تفاقم الصراع وإرسائه، وتوقيت الكشف عنه".

وأوضحت الرسالة: "مجموعة من جيوب فلسطينية منفصلة محيطة بالمستوطنات وبنياتها التحتية التي تم ضمها من قبل إسرائيل ولا تزال تحت سيطرتها، لا تمثل دولة. إن خطتكم، التي تم وضعها على يد فريق أكد منذ زمن طويل موقفه العدائي تجاه فكرة إقامة دولة فلسطينية، تهدف إلى جعل حل الدولتين الحقيقي أمرا مستحيلا".

President Trump’s so-called peace plan is fostering instability, without offering answers. The House of Representatives spoke out clearly against unilateral annexation of Palestinian territory, or any action which would cripple a real two-state solution. https://t.co/98ojoquWv0 — Rep. Alan Lowenthal (@RepLowenthal) February 7, 2020

وأكد النواب: "هذه الخطة لا تتمتع بدعمنا، وعلى الحكومة الإسرائيلية ألا تعتبرها ترخيصا لانتهاك القانون الدولي عن طريق ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها".

كما شدد الموقعون على الرسالة: "إضافة إلى الفحوى المثير للمشاكل لمقترحكم، يشير توقيت الكشف عنه إلى وجود دوافع لا تتعلق بالمساعدة في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأردفوا: "نشعر بقلق عميق من أن إدارتكم وضعت مقترحا دون التشاور مع الفلسطينيين ولا يمكن أن تقبلها اي قيادة فلسطينية. إنه قد يؤدي إلى استئناف العنف في إسرائيل وكل أنحاء الأراضي المحتلة، كما يمكن أن يزعزع استقرار الأردن، الحليف الحيوي للولايات المتحدة، وأن يضع في خطر اتفاقي السلام لإسرائيل مع الأردن ومصر، كما سيعمق على الأرجح العدائية تجاه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل أوسع".

وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم 28 يناير، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي للمدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

المصدر: RT