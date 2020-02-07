واشنطن تدرج كبرى شركات الطيران الفنزويلية في قائمتها السوداء

أدرجت الولايات المتحدة كبرى شركات الطيران الفنزويلية، Conviasa، على قائمة العقوبات، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة.

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وأعلنت الوزارة أنها أدرجت على "القائمة السوداء" شركة Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos، المعروفة أيضا تحت اسم Conviasa. وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت أيضا 40 طائرة تابعة لهذه الشركة.

وأوضح البيان أن الإجراء المذكور اتخذ في إطار إجراءات الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

ونقل البيان عن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، قوله إن "نظام مادورو غير الشرعي يعتمد على شركة Conviasa الجوية التي هي ملك للدولة الفنزويلية، لتمكين مسؤولي النظام الفاسد من السفر عبر العالم بحثا عن دعم لجهوده المناهضة للديمقراطية".

وتابع منوتشين أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "لن تسمح لمادورو وعملائه أن يواصلوا سرقة الشعب الفنزويلي واستغلال ممتلكات الدولة لتطوير نشاطاتهم الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".

ويوم الأربعاء الماضي، قال ترامب، خلال خطابه السنوي أمام الكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة "تقود تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الديكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو.. مادورو حاكم غير شرعي، وهو طاغية ينتهك حقوق شعبه، لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره".

المصدر: RT