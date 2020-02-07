غانتس: نتنياهو فجر الواقع الأمني الصعب في وجهنا

شن زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وقال غانتس في تغريدة له عبر "تويتر" إن "نتنياهو يفقد السيطرة ويتصرف بعدم مسؤولية، لقد جعل من الكابينت سيركا، ويغير وزراء الدفاع كما يغير جواربه".

وأضاف: "نتنياهو يخضع السياسة الخارجية لحملاته الانتخابية الدعائية، وهذا الأسبوع تفجر الواقع الأمني الصعب في وجهنا، ونتنياهو يتنزه في العالم ويستغل الأمن الإسرائيلي لتنفيذ سياسته".

המצב הביטחוני בימים האחרונים רק ממחיש את מה שכולם מרגישים: נתניהו מאבד שליטה ונוהג בחוסר אחריות. הוא הפך את הקבינט לקרקס, מחליף שרי ביטחון כמו גרביים ומכפיף את מדיניות החוץ לצרכי קמפיין. בשונה ממנו, אני אנהל את מדיניות הביטחון בצורה רצינית ואחראית ואדאג להחזיר את ההרתעה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 7, 2020

وكان غانتس قد وجه في وقت سابق اتهامات مماثلة لنتنياهو باستغلال نفوذه من أجل تحقيق مكاسب انتخابية تتعلق باسترضاء وكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، خلال الانتخابات المقبلة المقررة في مارس، بعد فشله في تشكيل حكومة خلال جولتي الانتخابات السابقتين.

كما أثار توقيت إعلان الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل المعروفة باسم "صفقة القرن" تساؤلات حول ما إذا كان لدعم نتنياهو خلال جولة الانتخابات المقبلة، فيما اتهم مسؤولون إسرائيليون في المعارضة، نتنياهو بالمغامرة بأمن إسرائيل من أجل الانتخابات.

المصدر: RT