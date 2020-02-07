الجمهوري والش يتعهد بالحصول على دعم الديمقراطيين في حملة الترشح ضد ترامب

أنهى جو والش، العضو السابق في الكونغرس الأمريكي ومقدم البرامج الإذاعية، مساعيه الطويلة في تحدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وحسب "رويترز"، فإن والش، خلال مقابلة أجراها اليوم مع شبكة CNN، تعهد بدعم ديمقراطي في انتخابات نوفمبر القادمة. وقال: "لا يمكنني إيقافه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، لكن يمكنني بالتأكيد بذل قصارى جهدي لمحاولة منعه، من خلال توحيد الناس".

يذكر أن المرشح جو والش، كان قد أيد ترامب، خلال انتخابات عام 2016، لكنه طعن في سلوكه فيما بعد أثناء فترة رئاسته.

المصدر: "رويترز"