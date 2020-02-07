نتنياهو عن أردوغان: يسميني بهتلر يوميا لكن علاقاتنا التجارية تتنامى

أدلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتصريحات "ساخرة" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى تنامي العلاقات التجارية بين الدولتين رغم الخطاب العلني الذي تعتمده حكومة أنقرة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة رعنانا الأربعاء، إنه على ما يبدو "آخر إسرائيلي لا يسافر إلى تركيا".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التصريحات المتكررة التي قارنه فيها الرئيس التركي بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا، حسب الصحيفة: "كان يسميني بهتلر سابقا كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة (بين إسرائيل وتركيا) تتنامى الحمد لله".

المصدر: جيروزاليم بوست