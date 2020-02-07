منظمة الصحة العالمية: العالم يواجه نقصا في معدات الوقاية من "كورونا"

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن العالم يواجه نقصا في الملابس الواقية، والكمامات، والقفازات، وغيرها من معدات الوقاية لمكافحة وباء فيروس "كورونا" المنتشر.

وأوضح غيبريسوس في كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أنه حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت جنيف، اليوم الجمعة، كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة في الصين و637 حالة وفاة.

وأضاف: "خلال اليومين الأخيرين، كان هناك عدد أقل من الإصابات المبلغ عنها في الصين، وهذا خبر سار"، إلا أنه حذر من أن هذه الأرقام قد ترتفع مرة أخرى.

وكان مدير المنظمة قد أعلن في وقت سابق أنه حتى الآن لم يعرف سوى القليل عن فيروس "كورونا" الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وضغط الدم.

المصدر: رويترز