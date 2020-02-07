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الحرس الثوري الإيراني: سنكشف معلومات جديدة عن هجومنا على مواقع أمريكية في العراق

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الحرس الثوري الإيراني: سنكشف معلومات جديدة عن هجومنا على مواقع أمريكية في العراق
Reuters
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تعهد الحرس الثوري الإيراني بالكشف عن مزيد من المعلومات حول هجومه على مواقع للجيش الأمريكي في العراق، مرجحا أن واشنطن قد تقر بأن خسائرها جراءه أكبر مما أعلنته حتى الآن.

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وصرح قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، في حديث للتلفزيون الإيراني أمس الخميس، بأن هناك الكثير من المعلومات غير المعلنة بعد، حول الضربات الصاروخية التي شنتها إيران في يناير الماضي على قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

وسبق أن أعلن الجانب الإيراني، فور الهجوم الذي شنه ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد أوائل يناير، عن مقتل عشرات الجنود الأمريكيين، غير أن واشنطن نفت ذلك وصرحت في البداية بعدم وقوع أي إصابات في صفوف جنودها جراء الضربات الإيرانية.

غير أن البنتاغون اعترف لاحقا بأن 50 عسكريا أمريكيا على الأقل تعرضوا جراء الهجوم لارتجاج في الدماغ.

المصدر: إرنا

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