اعتقال سائحة في المالديف لارتدائها "البكيني"! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول سائحة بريطانية وهي تتعرض للاعتداء من قبل شرطة المالديف أثناء اعتقالها.

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وتظهر اللقطات 3 رجال شرطة، وهم يصارعون السائحة التي كانت ترتدي "البكيني" على شاطئ البحر، ويحاولون وضع الأصفاد في يديها، بينما كانت تصرخ قائلة "إنه هجوم جنسي".

وقام رجل آخر بتغطية جزء من جسدها بمنشفة أثناء نقلها لمركز الشرطة، ووجهت لها تهمة "الظهور بطريقة غير لائقة".

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، قدم رئيس شرطة المنطقة اعتذاره.

وقال مفوض الشرطة محمد حميد "قام ضباطنا بتقييد السائحة، ويبدو أنهم تعاملوا معها بشكل سيء.. أعتذر للسائحة والجمهور عن هذا.. فتحنا تحقيقا في هذه المسألة".

ويسمح بارتداء "البكيني" في منتجعات سياحية معينة في المالديف، على الرغم من أنه "ممنوع منعا باتا" بعيدا عن المنتجعات. وليس واضحا مكان تصوير الفيديو.

وتنصح بريطانيا رعاياها ممن يرغبون بزيارة المالديف بأن يكونوا "مراعين لمعايير الملابس المحلية" في البلد المسلم.

وتتكون المالديف من حوالي 1200 جزيرة صغيرة، وتقع على بعد حوالي 400 ميل جنوب غرب سريلانكا.

المصدر: ديلي ميل