إيران ترفض التفاوض بدون شروط مسبقة مع الولايات المتحدة

أعلنت الرئاسة الإيرانية رفض طهران الطلب الأمريكي بالتفاوض من دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى إلى شل العلاقات المصرفية بين إيران والدول الأخرى.

إقرأ المزيد

وقال محمد واعظي، المتحدث باسم الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع المجلس الإداري لمدينة غلستان بشمال شرقي البلاد إن "أمريكا تطلب التفاوض من دون شروط مسبقة، لكننا نرفض"​​​.

وأضاف واعظي أن "لا علاقة للولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأي دولة تتعامل معها إيران تجاريا، فالولايات المتحدة تريد عرقلة علاقة إيران بالدول الأخرى، وهناك 400 شخص في وزارة الخزانة الأمريكية يعملون على ملف قطع العلاقات المصرفية والاقتصادية بين إيران والدول الأخرى".

وفي شأن العقوبات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني، لفت واعظي إلى أنه "خلال الـ7 أسابيع الماضية فرضت الولايات المتحدة الكثير من العقوبات، لكنها لم تؤثر على السوق وسعر السلع، ورغم ذلك نقوم بعمل صعب للغاية لبيع نفطنا وتنفيذ خدماتنا المصرفية".

المصدر: سبوتنيك