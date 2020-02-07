دولتان تتخذان إجراءات ضد "كورونا" وأخرى تكشف عن إصابة جديدة

اتخذت كل من إيطاليا وألمانيا إجراءات جديدة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فيما اكتشفت كوريا الجنوبية حالة إصابة جديدة بالفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن الرحلات الجوية إلى الصين ستبقى متوقفة، وسط تفاقم أزمة فيروس "كورونا". وكانت العاصمة روما أوقفت حركة الطيران المباشر إلى الصين، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من تفشي الفيروس.

وأكدت الحكومة الإيطالية يوم الخميس حالة الإصابة الثالثة بـ"كورونا"، بعد عودة مواطن إيطالي من مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس "كورونا".

في حين أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الجمعة، بأن الحكومة الألمانية تريد إجلاء مجموعة جديدة من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وكانت ألمانيا قد أجلت أكثر من 100 ألماني وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، نهاية الأسبوع الماضي، لكن "دير شبيغل" ذكرت أنه لا يزال هناك حوالي 20 ألمانيا في ووهان.

وفي هذا الخصوص، اكتشف كوريا الجنوبية حالة جديدة من الإصابة بفيروس "كورونا"، وهي تعود لأحد المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان الصينية، عبر طائرة مستأجرة في نهاية الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي في سيئول، اليوم الجمعة، إن شخصا كان يقيم في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة، المرفق المخصص لإيواء الكوريين العائدين من ووهان، تم التأكد من إصابته بعد ظهر أمس الخميس، ومن ثم جرى نقله إلى المركز الطبي الوطني بسيئول، وبالتالي ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 24 حالة في كوريا الجنوبية.

المصدر: رويترز+يونهاب