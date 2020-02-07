عودة السفير البريطاني لدى إيران إلى طهران

أعلن السفير البريطاني روب ماكير لدى إيران عودته إلى طهران التي غادرها الشهر الماضي بعد احتجازه من قبل قوات الأمن الإيرانية لفترة وجيزة.

وقال السفير روب ماكير باللغة الفارسية في فيديو على حسابه في "إنستغرام": "عدت مؤخرا من لندن إلى طهران. كانت زيارة مهمة خُطط لها من قبل".

وأضاف ماكير في الفيديو: "بريطانيا تريد استخدام آلية تسوية المنازعات في الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران لإيجاد مسار للمضي قدما"، منوها بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على التزامها تجاه الاتفاق.

وكان ماكير قد احتجز لفترة وجيزة الشهر الماضي قال مسؤولون إيرانيون إن ذلك كان بسبب مشاركته في احتجاج غير قانوني جرى في طهران ضمن موجة احتجاج طلابية، إلا أن السفير قال إنه كان يحضر وقفة تضامنية مع ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت ماكير الذي تولى منصبه في 2018 للاحتجاج على الواقعة، ووصفه القضاء الإيراني بأنه "عنصر غير مرغوب فيه"، وغادر على إثرها البلاد.

المصدر: وكالات