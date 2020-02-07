أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" ونصائح روسية للوقاية منه

دعت هيئة الرقابة الروسية لحماية المستهلكين المواطنين إلى اتباع مجموعة من التوصيات للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني جملة من التوصيات أكدت فيها على أهمية استخدام الكمامات الواقية (الأقنعة)، وممارسة أنشطة رياضية، واتباع نظام غذائي صحي، والنوم ساعات كافية، والتنظيف باستمرار باستخدام أشياء مبللة.

وأوضحت أن الأطفال دون سن السادسة، وخاصة الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والربو، ومرض السكري، وكذلك المرضى الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة، هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا".

وأضافت الهيئة أن الأعراض الرئيسية لفيروس "كورونا" هي الحمى والسعال وسيلان الأنف وضيق التنفس.

ولا يزال فيروس "كورونا" يمثل خطرا على حياة الإنسان حيث لا يوجد لقاح ضده، كما أن فترة حضانة الفيروس في جسم الإنسان طويلة، أي قد يكون الشخص مصابا فترة معينة دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة.

المصدر: نوفوستي