عشق الرياضة.. "كورونا" يدفع عداء صينيا لقطع 50 كيلومترا داخل شقته الصغيرة! (فيديو)

كشف عداء ماراثون صيني محاصر داخل شقته بسبب فيروس كورونا عن كيفية استمرار محافظته على لياقته البدنية.

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ويستخدم العداء الصيني، بان شانكو، من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الواقعة في شرق الصين، المساحة الصغيرة في شقته للحفاظ على لياقته البدنية أثناء الحجر الصحي، من خلال الركض المتواصل داخلها، كجزء من روتينه اليومي.

وقطع شانكو مسافة 31 ميلا حتى الآن، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم أكن خارج المنزل لعدة أيام، لكنني اليوم لم أستطع تحمل الجلوس هنا".

وأضاف: "ركضت حول طاولة التدليك في الغرفة التي يبلغ محيط دورتها الواحدة حوالي ثمانية أمتار، ركضت 50 كيلومترا (31 ميلا)، لقد قمت بذلك لمدة 4 ساعات و48 دقيقة و44 ثانية، ولقد نزلت قطرات العرق من جسمي في كل مكان، أشعر الآن أنني بحالة جيدة!".

وأوضح أنه يحترم أثناء التمرين الجيران الذين يعيشون تحت شقته، حيث يركض بأقصى قدر ممكن من النعومة بدلا من الدوس بقوة على الأرضية.

ونظرا لمعاناة الصين من تفشي فيروس كورونا القاتل، يفضل المواطنون البقاء داخل منازلهم قدر الإمكان لتجنب الاتصال بأشخاص آخرين.

وتوفي في الصين حتى الآن 618 شخصا بسبب الفيروس التاجي، الذي يمكن أن ينتشر عن طريق السعال والعطس ولمس الأسطح الملوثة. وتوضح الأرقام أيضا أنه تم تسجيل ما يقرب من 30000 حالة في الصين وفي 28 دولة حول العالم.

المصدر: ديلي ميل