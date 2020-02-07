موسكو تدعو لتسوية الأزمة الفنزويلية من خلال الحوار دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأزمة في فنزويلا ينبغي حلها من خلال الحوار الداخلي دون شروط مسبقة.

وقال لافروف في تصريحات صحفية في مكسيكو سيتي اليوم الجمعة:"نسمع تصريحات من واشنطن بأنه لا خيار هناك سوى تغيير الرئيس الفنزويلي الحالي، والتهديد علنا بكل الخيارات، فضلا عن تنظيم الاستفزازات بانتظام .. هذا ليس نهجنا، وليس نهج شركائنا المكسيكيين".

وأضاف الوزير: "بالحوار غير المشروط قد تتوصل الأطراف (الفنزويلية) لحلول مقبولة للتغلب على الأزمة الحالية".

وختم الوزير قائلا: "إذا كانت نتيجة الحوار محددة مسبقا، فهذه ليست وساطة، بل ديكتاتورية".

من جانب آخر قال لافروف إن موسكو معتادة على تهديدات واشنطن للشركات، بما في ذلك تهديدها لشركة "روسنفط" الروسية، بعقوبات جديدة لتعاونها مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.

وتابع لافروف قائلا: "سمعت تهديدا آخر من واشنطن، وهو معاقبة كل من يتعاون بطريقة أو بأخرى مع فنزويلا .. لقد اعتدنا على ذلك".

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الروسية، أن تهديدات واشنطن ضد شركة "روسنفط" لتعاونها مع فنزويلا غير مجدية، والشركة منذ عام 2014 قابعة تحت العقوبات ولكنها تعمل بشكل ناجح، داعية واشنطن إلى العودة لرشدها والعمل بشكل طبيعي تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاستقرار في فنزويلا.

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير من العام الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا.

في حين أكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها للرئيس الشرعي مادورو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع مرسوما بفرض الحظر على التعامل مع الأصول الخاصة بسلطات فنزويلا في الولاية القضائية الأمريكية، بما في ذلك الأصول الخاصة بالبنك المركزي الفنزويلي وشركة "بي دي في إس أي" النفطية الحكومية.

المصدر: وكالات