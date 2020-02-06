السويد.. سرقة مركبتين عسكريتين من مخزن للجيش

أعلن الجيش السويدي، اليوم الخميس، سرقة مركبتين عسكريتين تابعتين لفوج الجيش بمدينة إينشوبينغ، من داخل مخزن تابع للقوات المسلحة، شمال غرب العاصمة ستوكهولم.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه اكتشف عملية السرقة يوم الأربعاء، لافتا إلى أن المؤشرات ترجح "إتمام السرقة خلال ساعات الليل"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

والمركبتان المسروقتان من طراز Off-road Vehicle 16، وتسمى أيضا "Galten"، وهما عبارة عن سيارتي جيب ذات دفع رباعي وتزن كل واحدة حوالي سبعة أطنان، علما أن العربة تلبي أيضا المتطلبات العالية جدا فيما يتعلق بالحماية من الألغام.

ووفقا للقوات المسلحة السويدية، فإنه لا يتم تخزين أي ذخيرة أو متفجرات أو أي أسلحة في المخزن الذي سرقت منه السيارتان.

المصدر: وسائل إعلام سويدية