تركيا.. الادعاء العام يطلب سجن رجل أعمال مدى الحياة

يعتزم مدعون عامون أتراك طلب عقوبة السجن مدى الحياة لرجل الأعمال عثمان كافالا، المتهم بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013، وفق وثيقة قدمها رئيس مكتب الادعاء في اسطنبول للمحكمة.

ويسعى الادعاء العام بعد توصله إلى قناعة في هذه القضية إلى طلب عقوبة السجن المشدد مدى الحياة لكافالا واثنين آخرين من المشتبه بهم، بحسب الوثيقة.

ويعد كافالا واحدا من 16 متهما في هذه القضية، وهو مسجون احتياطيا منذ نوفمبر 2017 ويعتبره أنصاره رمزا لحملات القمع ضد المجتمع المدني.

وفي ديسمبر، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بأن حقوق كافالا قد انتهكت بعد إبقائه لأكثر من عامين قيد الاحتجاز، وانتقدت التهم الموجهة إليه، لكن محكمة سيليفري في ضواحي اسطنبول أبقته محتجزا رغم حكم المحكمة الأوروبية.

جدير بالذكر أن جلسة الاستماع القادمة ستعقد في 18 فبراير.

المصدر: أ ف ب