أوروبا.. عملية أمنية كبرى لضبط عصابة ألبانية متورطة بتهريب المخدرات

نفذت 5 دول أوروبية عملية أمنية مشتركة، أسفرت عن ضبط 25 عنصرا في عصابة ألبانية متورطة في تهريب المخدرات.

وأعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الخميس، أن أكثر من 600 شرطي من بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وفرنسا شاركوا في هذه العملية.

وأوضحت أن التحقيقات كانت جارية منذ عام 2017، واكتشفت أن الجماعة كانت تقوم بنقل المخدرات إلى بلجيكا وتهريبها إلى دول أوروبية أخرى على متن سيارات.

وتعتقد الشرطة أن العصابة كانت تمتلك عدة مزارع للماريجوانا في إسبانيا وألمانيا.

وبالإضافة إلى الاعتقالات، قامت الشرطة الأوروبية بتفتيش 30 منزلا وقضت على 6 مزارع للماريجوانا، وصادرت 60 ألف يورو وهواتف نقالة وأسلحة وذخيرة.

وأكدت الشرطة أن قائد العصابة تم القبض عليه في بلجيكا، وأن العديد من عناصر العصابة تمت محاسبتهم في مختلف الدول الأوروبية في وقت سابق، على تورطهم في الاتجار بالمخدرات.

المصدر: تاس