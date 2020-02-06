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الرئاسة التركية: نعمل حاليا على عقد جولة من مباحثات أستانا

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الرئاسة التركية: نعمل حاليا على عقد جولة من مباحثات أستانا
AFP
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
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أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، أنها تعمل على عقد جولة جديدة من مباحثات أستانا في مارس المقبل، مشيرة إلى أن نقاط المراقبة التركية شمال سوريا ستبقى مكانها.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، "إننا نعمل حاليا على عقد جولة من مباحثات أستانا خلال الشهر المقبل"، وأضاف أن "نقاط المراقبة التركية شمال سوريا ستبقى في مكانها، وسنقوم بكل ما يلزم دون أي تردد لحماية جنودنا".

 ولفت قالن إلى أن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد، لبحث التطورات في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث إنه "قد يتم عقد اجتماع على نمط أستانا، كما يمكن أن يلتقي الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا".

وعن الوضع في إدلب، قال قالن إن "النظام السوري انتهك التفاهمات مئات المرات، وسنرد على كل خطأ يرتكبه".

المصدر: RT

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