الديمقراطيون يتهمون روسيا بالتدخل في انتخابات ولاية أيوا الأمريكية

أثار الخلل المعلوماتي في الانتخابات الديمقراطية لنيل ترشيح الحزب على الرئاسة الأمريكية، فوضى بولاية أيوا، وجه على إثرها الديمقراطيون الاتهام إلى موسكو بالتدخل في الانتخابات.

وألمحت عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية تكساس، شيلا جاكسون لي، إلى أن الروس مسؤولون عن الخلل التقني الذي واجه الانتخابات الحزبية في أيوا، واقترحت على الحزب دعوة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للتحقيق.

وقالت جاكسون لي: "آمل في أن يطلب الديمقراطيون في ولاية أيوا إجراء تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التطبيق"، مضيفة: "أعتقد إلى حد ما أن روسيا منخرطة ومتدخلة في عدد من الانتخابات التي جرت في الولايات المتحدة ربطا مع انتخابات العام 2016 الرئاسية".

وكان بيت بوتيدجيدج، المرشح الديمقراطي المغمور، أعلن نفسه الفائز قبل نشر أي نتائج رسمية، مع فرز حوالي ثلاثة أرباع الدوائر الانتخابية، متقدما بفارق ضئيل على السيناتور عن فيرمونت بيرني ساندرز.

ومن بين المعلقين الذين توقعوا أن يلوم الديمقراطيون روسيا على "فشل التطبيق الانتخابي"، الرئيس دونالد ترامب والعديد من الجمهوريين البارزين، الذين اعتبروا أن الديمقراطيين لن يكونوا قادرين على الانفصال عن مزاعم "التدخل الروسي" التي كانوا يتشبثون بها، منذ عام 2016 على الرغم من عدم وجود أدلة على ذلك.

When will the Democrats start blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA, instead of their own incompetence for the voting disaster that just happened in the Great State of Iowa? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

No results from Iowa yet.

Have we just had our first example of what Russia plans for our 2020 election? — Woman In The Moon (@SassyKadiK) February 4, 2020

وشهدت ولاية أيوا الواقعة في الوسط الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، أول استحقاق في السباق الانتخابي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى الرئاسة الأمريكية، بينما لا يعرف حتى الساعة متى ستصدر النتائج النهائية لهذه الانتخابات.

المصدر: RT