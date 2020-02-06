رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع قائد الناتو في أوروبا منع حوادث عسكرية بين الجانبين

بحث رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، مع القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا، تود وولترز، منع حدوث اشتباكات عسكرية بين الجانبين، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

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وقالت الوزارة إن اللقاء الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أثناء زيارة عمل قام بها غيراسيموف إلى هناك، اليوم الخميس، تناول تبادل الآراء "حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأوضاع في مناطق الأزمات" في مختلف أنحاء العالم. وأضافت أن القائدين ناقشا أيضا الخطوات العملية التي تتخذها المؤسسات الدفاعية لكلا الطرفين "تفاديا لوقوع حوادث ناجمة عن أنشطة الجانبين العسكرية".

من جهته، أورد المكتب الإعلامي لهيئة أركان قوات التحالف في بلجيكا، أن وولترز وغيراسيموف تبادلا الآراء حول أنشطة الطرفين العسكرية والتدريبات العسكرية. وأضاف المكتب أن اللقاء الأخير بين القائدين يعكس، "شأنه شأن اللقاء السابق بينهما، الأولوية التي يعطيها الناتو للشفافية والقابلية للتنبؤ، كما أنه يظهر الاستعداد لاستخدام هذه القناة المهمة للتواصل بين الناتو والقيادة العسكرية الروسية لتحقيق هذا الهدف".

وكان وولترز وغيراسيموف التقيا في باكو، في 10 يوليو الماضي، حيث بحثا الأوضاع في أفغانستان وسوريا، وكذلك إجراءات منع الاشتباك بين الجانبين.

وفي 26 نوفمبر الماضي، استضافت العاصمة الأذربيجانية لقاء بين غيراسيموف ورئيس اللجنة العسكرية للناتو، ستيوارت بيتش.

المصدر: إنترفاكس