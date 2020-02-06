 
مباشر
عاجل
نيبينزيا في مجلس الأمن: يجب إعادة حقول النفط السورية لأصحابها بدلا عن سرقة ثروات السوريين

فنلندا: منح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر

أخبار العالم

فنلندا: منح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n819

أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس الأربعاء، عن خطة لمنح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر، مثل التي تمنح للأمهات من أجل رعاية أطفالهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت الحكومة التي تقودها سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، أنه بموجب هذه الخطة الجديدة سيتم منح الأمهات والآباء الجدد هذه الإجازة المدفوعة بالتبادل.

وستمنح الخطة أيضا الحق للنساء الحوامل في الحصول على شهر إجازة، قبل موعد الولادة المحدد.

وأكدت أن "هذا الإصلاح الجذري"، يهدف إلى تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات، وزيادة معدلات المواليد بعد أن انخفض عددهم بنحو الخمس بين عامي 2010 و2018.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلندية، أينو كايسا بيكونين، إن هذه الخطة "قد تساهم في التقليل من خطر الطلاق، لأنها ستضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين بالمساواة".

وأشارت بيكونين، إلى أن السويد وآيسلندا شهدتا زيادة في معدلات المواليد بعد منح الآباء مزيدا من الإجازات.

المصدر: " ديلي ميل" البريطانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشهد يفطر القلب.. مسنان من الصين مصابان بفيروس كورونا في لحظة الوداع