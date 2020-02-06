مدينة صينية تواجه اتهامات بـ"سرقة" كمامات طبية

على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، اندلعت في الصين فضيحة اجتماعية واسعة، إذ تواجه سلطات إحدى المدن اتهامات بـ"سرقة" شحنة كمامات طبية مخصصة للمنطقة الأكثر تضررا بالفيروس.

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وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية، حسب وكالة "رويترز"، بأن سلطات مدينة دالي الواقعة في مقاطعة يونان جنوب البلاد، والتي رصدت فيها ثماني إصابات فقط بالفيروس الفتاك، "استحوذت بشكل طارئ" في وقت سابق من الأسبوع الجاري على الشحنة المخصصة لبلدية تشونغتشينغ حيث بلغ عدد المصابين 400 شخص.

وطلبت سلطات تشونغتشينغ من حكام دالي إعادة الشحنة المؤلفة من 598 صندوقا، غير أن هؤلاء أعلنوا أمس الأربعاء أن تلك الكمامات قد تم توزيعها على المواطنين.

وأحدث هذا الخلاف صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم كثير من المغردين سلطات دالي بـ"سرقة" المعدات الطبية.

المصدر: رويترز