وزير اسكتلندي يترك منصبه بسبب رسائل إلى مراهق

اضطر وزير المالية الاسكتلندي ديريك ماكاي، إلى ترك منصبه على خلفية نشر وسائل الإعلام مئات الرسائل التي بعث بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مراهق في سن 16 عاما.

وقدم ماكاي (42 عاما) الاستقالة إلى رئيس الحكومة، نيكولا ستيرجن، مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ فورا، قبل ساعات من إعلان مشروع الميزانية للعام القادم اليوم الخميس.

وجاء ذلك عقب كشف الفرع الاسكلندي لصحيفة "ذا صان" أن ماكاي، وهو والد طفلين أعلن بعد الطلاق من زوجته عام 2013 أنه مثلي، بعث إلى المراهق الذي لم يتم الكشف عن اسمه بـ260 رسالة في "فيسبوك" و"إنستغرام" منذ أغسطس الماضي.

وفي تلك الرسائل، قال الوزير المستقيل إنه يعتبر هذا المراهق، وهو تلميذ في مدرسة، "جميلا في الواقع" ودعاه على حسابه إلى مباراة رغبي، وأعرب عن إعجابه بقرار المراهق قص شعره الطويل أصلا.

وكشف الوزير في رسالة حذفها لاحقا عن ميوله الجنسي، ودعا المراهق مرارا وتكرار للقائه شخصيا تحت ذرائع مختلفة، على الرغم من أنه كان على دراية تامة بشأن عمره.

ومع مرور الوقت بدأت هذه الرسائل تثير قلقا متزايدا لدى المراهق، وقام بإطلاع والدته عليها، لتعرب لـ"ذا صان" عن غضبها إزاء تصرفات الوزير وطالبت الحكومة بإقالته.

وأقر الوزير في بيان الاستقالة بأن تصرفاته كانت "حمقاء" وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وقدم اعتذاره إلى المراهق وعائلته.

المصدر: غارديان + ذا صان