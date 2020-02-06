الأمير تشارلز يعين مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري سفيرة لصندوق الثقة البريطاني الآسيوي

أعلن الأمير تشارلز ويلز دوق كورنوال، ولي عهد العرش البريطاني، عن اختيار نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري، سفيرة لجمعيته "صندوق الثقة البريطاني الآسيوي الخيري" لعام 2020.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"ا لبريطانية، صورا من الحفل التكريمي الذي احتضنته العاصمة لندن، ونالت فيه المغنية كاتي بيري، هذا اللقب الشرفي من الأمير تشارلز.

Pleased to be appointed by HRH The Prince of Wales @clarencehouse as ambassador for @britishasiantst Children’s Protection Fund. India is a place I have a magnetic connection with, so I’m excited to be part of the work of helping the children of S. Asia. https://t.co/fats6XGt5wpic.twitter.com/OS0wty3uDZ — KATY PERRY (@katyperry) February 5, 2020

وقال الأمير تشارلز، في كلمة ألقاها أثناء الحفل: "إنها نجمة عالمية هائلة ومرتبطة بالمنظمة بكل أشكالها، وهي رائعة بالنسبة لنا لأنها تجذب الانتباه بالتأكيد، فهي تجعل الناس أكثر وعيا بعملنا".

وأضاف: نعم، بلا شك سوف ترفع من شأن الجمعية، وتثير اهتمام المزيد من الناس بما نفعله".

HRH The Prince of Wales announces @katyperry as the latest ambassador for the #BritishAsianTrust's work! Looking forward to working closely with her to shine light on #AntiTrafficking and giving children safer futures. pic.twitter.com/5gpyo5lShy — British Asian Trust (@britishasiantst) February 4, 2020

وقال المتحدث باسم جمعية صندوق الثقة البريطاني الآسيوي: إن "كاتي بإمكانها أن ترفع الوعي حول جريمة الاتجار بالأطفال واستغلالهم".

وأضاف: "كاتي واحدة من العديد من السفراءالذين يعملون معنا، ويدعمون عملنا لتغيير حياتهم".

المصدر: "ديلي ميل" البريطانية