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الأمير تشارلز يعين مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري سفيرة لصندوق الثقة البريطاني الآسيوي

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الأمير تشارلز يعين مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري سفيرة لصندوق الثقة البريطاني الآسيوي
Reuters MARIO ANZUONI
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أعلن الأمير تشارلز ويلز دوق كورنوال، ولي عهد العرش البريطاني، عن اختيار نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري، سفيرة لجمعيته "صندوق الثقة البريطاني الآسيوي الخيري" لعام 2020.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"ا لبريطانية، صورا من الحفل التكريمي الذي احتضنته العاصمة لندن، ونالت فيه المغنية كاتي بيري، هذا اللقب الشرفي من الأمير تشارلز.

وقال الأمير تشارلز، في كلمة ألقاها أثناء الحفل: "إنها نجمة عالمية هائلة ومرتبطة بالمنظمة بكل أشكالها، وهي رائعة بالنسبة لنا لأنها تجذب الانتباه بالتأكيد، فهي تجعل الناس أكثر وعيا بعملنا".

وأضاف: نعم، بلا شك سوف ترفع من شأن الجمعية، وتثير اهتمام المزيد من الناس بما نفعله".

وقال المتحدث باسم جمعية صندوق الثقة البريطاني الآسيوي: إن "كاتي بإمكانها أن ترفع الوعي حول جريمة الاتجار بالأطفال واستغلالهم".

وأضاف: "كاتي واحدة من العديد من السفراءالذين يعملون معنا، ويدعمون عملنا لتغيير حياتهم".

المصدر: "ديلي ميل" البريطانية 

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