نتنياهو يعلق على عملية دهس الجنود الإسرائيليين بالقدس

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على عملية الدهس التي وقعت فجر اليوم في القدس، مؤكدا أن إلقاء القبض على منفذ هذه العملية مسألة وقت لا غير.

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وكانت مراسلتنا في القدس أفادت بإصابة 14 جنديا إسرائيليا تابعين لـ"لواء جولاني" كانوا في جولة بمدينة القدس، أحدهم إصابته خطيرة، جراء عملية دهس فجر اليوم.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“On behalf of all citizens of Israel, I send wishes for a quick recovery to the wounded soldiers. It is only a question of time – and not much time – until we apprehend the attacker. Terrorism will not defeat us; we will win!” — PM of Israel (@IsraeliPM) February 6, 2020

وأضافت المراسلة أن هؤلاء الجنود كانوا في جولة بالقدس في طريقهم نحو حائط البراق، وأن سائق السيارة التي قامت بعملية الدهس هرب من موقع الحادث وتقوم الشرطة الإسرائيلية حاليا بالتقصي والتحقيق للقبض عليه.

المصدر: RT