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نتنياهو يعلق على عملية دهس الجنود الإسرائيليين بالقدس

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نتنياهو يعلق على عملية دهس الجنود الإسرائيليين بالقدس
Reuters MAXIM SHEMETOV
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على عملية الدهس التي وقعت فجر اليوم في القدس، مؤكدا أن إلقاء القبض على منفذ هذه العملية مسألة وقت لا غير.

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وكانت مراسلتنا في القدس أفادت بإصابة 14 جنديا إسرائيليا تابعين لـ"لواء جولاني" كانوا في جولة بمدينة القدس، أحدهم إصابته خطيرة، جراء عملية دهس فجر اليوم.

وأضافت المراسلة أن هؤلاء الجنود  كانوا في جولة بالقدس في طريقهم نحو حائط البراق، وأن سائق السيارة التي قامت بعملية الدهس هرب من موقع الحادث وتقوم الشرطة الإسرائيلية حاليا بالتقصي والتحقيق للقبض عليه.

المصدر: RT

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