صحيفة إيطالية تكشف جوانب من "لغز" سفينة شحن لبنانية!

نشرت صحيفة "ilsecoloxix" الإيطالية قصة مثيرة عن سفينة شحن لبنانية وصفت بالغامضة، رست في ميناء جنوة بعد تعرضها لعطل، وحامت شبهات بشأن تورطها في نقل أسلحة من تركيا إلى ليبيا.

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وكشفت الصحيفة أن السلطات الإيطالية تشتبه في قيام هذه السفينة بتهريب أسلحة من تركيا لى ليبيا، وهي تحقق الآن مع ربانها بهذا الشأن.

وسردت الصحيفة تفاصيل تشبه المغامرات البوليسية، مشيرة إلى أن سفينة الشحن واسمها "بانا" تحمل العلم اللبناني، وبعد أن رست لثلاثة أيام في الميناء الإيطالي لإجراء إصلاحات، طلب بحار شاب يبلغ من العمر 25 عاما، وهو الضابط الثالث في الطاقم، الحماية واللجوء السياسي مقابل أن يكشف ما رآه أثناء عمله على ظهر السفينة.

وقال هذا الضابط البحار أن بحوزته معلومات ومقطع فيديو لأسلحة ودبابات ومعدات عسكرية كانت على ظهر سفينة الشحن، وهربت من تركيا إلى ليبيا.

ilsecoloxix.it

وأكدت التحقيقات الإيطالية أن السفينة اللبنانية اختفت عن نظام التتبع الملاحي، وتبين أن طاقمها أوقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عدة مرات بالتزامن مع اختفائها، ما جعل السلطات الإيطالية تشك بأمرها.

وفي معرض حديثها عن اختفاء سفينة الشحن اللبنانية عن نظام التتبع الملاحي، قالت الصحيفة إن فهم ما وصفته بهذا "اللغز الدولي" يحتاج إلى العودة بضعة أيام إلى الوراء، وتحديدا يوم 28 يناير، حين رصدت البحرية الفرنسية سفينة الشحن اللبنانية في البحر المتوسط، وقامت بتصويرها، وظهر أن فرقاطة تركية كانت ترافقها، الأمر الذي نفته انقرة.

وتابعت الصحيفة قائلة إن الفرنسيين لا يثقون في حليفتهم في الناتو (تركيا)، ولذلك كثفوا دورياتهم البحرية قبالة السواحل الليبية، فيما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون أردوغان بأنه "لا يحترم الاتفاقيات"، ويواصل تسليح قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج.

المصدر: ilsecoloxix