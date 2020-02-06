الأمير هاري!! كيف يعتني بشعر ميغان ماركل؟ (فيديو)

وجد محبو العائلة المالكة في بريطانيا وظيفة جديدة للأمير هاري، بعد تخليه عن مهامه الملكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لطيفا لدوق ودوقة ساسكس خلال تواجدهما في عدة مناسبات، يظهر كيف يحرص الأمير البريطاني دائما على الاعتناء بشعر زوجته ميغان ماركل.

وتظهر المشاهد هاري وهو يرتب شعر ميغان الذي كان على شكل "ذيل حصان" بعد أن تم إلباسها قلادة في المغرب وميدالية في نيوزيلندا، فيما قام بتنعيم شعرها بعد أن تعرض لريح قوية أثناء إطلاقها كتاب الطبخ الخاص بها في قصر كنسينغتون بلندن.

وفي فيديو آخر من جولتهما في إفريقيا، يظهر هاري وهو يرتب شعر ميغان بشكل ودي أثناء لقاء مع مجموعة من الشباب في بلدة نيانجا خلال مشروع نادي مبوكودو.

ودفع الفيديو المتداول الناقد التلفزيوني، جيم شيللي، إلى المزاح قائلا "هذه هي وظيفة هاري الآن"، في حين أبدى محبو العائلة المالكة سرورهم من اللقطات التي تظهر مدى اهتمام هاري بميغان.

ويعرف الزوجان الملكيان بحبهما العلني حيث لم يتوانيا منذ زواجهما عن كسر البروتوكول من خلال تشابك الأيدي وتبادل القبل أمام الكاميرات.

وفي وقت سابق، تم سحب لقب "صاحب السمو الملكي" من دوق ودوقة ساسكس حيث لم يعودا شخصين يتوليان المهام الرسمية في العائلة البريطانية، ولن يحصلا بعد الآن على أموال عامة مقابل القيام بالمهام الملكية.

المصدر: ديلي ميل