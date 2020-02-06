شرطة المالديف تعتقل 3 أشخاص لصلتهم بطعن صينيين وأسترالي

قال مسؤولون إن شرطة المالديف ألقت القبض على 3 أشخاص لصلتهم بطعن مواطنين صينيين اثنين ومواطن أسترالي، وأضافوا أنهم يحققون بشأن الاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش".

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وذكرت الشرطة على موقع "تويتر" أن الأشخاص الـ3 تعرضوا للطعن مساء الثلاثاء في جزيرة هولهومالي، التي تبعد 7 كيلومترات شمالي العاصمة ماليه.

وأضافت أن واحدا من الصينيين كان سائحا، بينما يعمل الاثنان الآخران في المدينة وجميعهم في حالة مستقرة في المستشفى.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المسؤولين في السفارتين الصينية والأسترالية.

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء، أن "جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم "داعش" في المالديف أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في فيديو منشور على الإنترنت".

وحذر واحد من ثلاثة أشخاص مقنعين ظهروا في الفيديو من تنفيذ المزيد من الهجمات.

وقالت الشرطة إنها تتحرى صحة الفيديو.

ومنح برلمان المالديف صلاحيات تحقيق واسعة لأجهزة مكافحة الإرهاب وكثفت السلطات عملياتها ضد الجماعات المتشددة.

المصدر: رويترز