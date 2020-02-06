طهران: إيران تمتلك تقنية الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية من الجيل الثالث

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، مرتضى براري، أن بلاده باتت تمتلك تقنية صناعة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية من الجيل الثالث، المسماة "سرير".

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وقال براري في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية: "بالنظر إلى الدعم المقدم من قبل المجلس الأعلى لعلوم الفضاء المؤلف من 5 وزراء في الحكومة فإننا اليوم تمكنا من التوصل إلى تقنية صناعة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية من الجيل الثالث".

وأضاف: "كما أن من مزايا القمر الصناعي الإيراني "ظفر" المصنع محليا، هو قدرته على إرسال المعلومات الملتقطة من الفضاء إلى 256 محطة فضائية بالعالم في آن واحد".

وأشار إلى التقدم الحاصل في صناعة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "سروش"، موضحا "بأننا سنبدأ بخطوات وبرامج جادة في عام 2024 لتصنيع الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "سروش" الذي سيكون قادرا على حمل القمر الصناعي لارتفاع 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض".‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

المصدر: فارس