إيفانكا ترامب تدافع عن والدها بعد "تصرفات لا تغتفر" في الكونغرس

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصرفات عدد من النواب الديمقراطيين، خلال كلمة والدها يوم أمس الأربعاء في الكونغرس عن حالة الاتحاد.

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وقالت إيفانكا في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز"، إن "هذه التصرفات لا تغتفر، لأن حالة الاتحاد كانت فرصة للأمريكيين للاتحاد معا والاحتفال بإنجازات الدولة".

وأضافت إيفانكا: "عندما لا نتحد معا كأمة واحدة ولا نحتفل معا بنجاح أمريكا هو أمر لا يغتفر"، في إشارة للمشرعين الديمقراطيين الذين وقفوا ضد خطاب ترامب.

وألقى الرئيس دونالد ترامب خطاب "حالة الاتحاد"، الذي استمر لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والصحة والاقتصاد.

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قد قامت أثناء خطاب الرئيس، على الهواء مباشرة، بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد، ووصفها البعض بـ"البطلة والملكة"، وآخرون لاموها. وجاء تصرف بيلوسي هذا المفاجئ ردا على رفض الرئيس ترامب مصافحتها بالرغم من أنها مدت يدها إليه.

المصدر: وكالات