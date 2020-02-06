وصفة لـ"أردوغان" للوقاية من الفيروس "الشيطان"!

أسدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة نصائح للوقاية من الفيروسات، في حديث للصحفيين تطرق فيه إلى وباء فيروس "كورونا" الذي تفشى في الصين.

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وفي الطائرة خلال رحلة العودة من أوكرانيا، كشف أردوغان لمرافقيه من الصحفيين أنه يتناول كل صباح ملعقة من "دبس التوت".

وقال الرئيس التركي في هذا الشأن أيضا: "أنا لدي نصيحة.. هذا الأمر يقوله أيضا العاملون في القطاع الصحي.. قبل كل شي ثقوا بأنفسكم. انتبهوا لأطعمتكم".

ولفت أردوغان في الوقت نفسه إلى عدم وجود تدابير خاصة به في هذا الشأن، مشددا من جهة أخرى على ضرورة الحفاظ على قوة الجسم.

وبشأن "دبس التوت" روى الرئيس التركي قائلا: "لدينا بعض الأصدقاء يرسلون لنا مشكورين دبس التوت بين الحين والآخر، وأنا أتناول كل صباح ملعقة من دبس التوت، لأنه يزيد الدم".

وأفاد أردوغان بأن أكبر كمية من "دبس التوت" تصله من ولاية أرضروم بشمال شرقي تركيا.

المصدر: ترك برس