كاراكاس: ترامب "نصاب متعجرف"

نعت وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"نصاب متعجرف"، منتقدا "خطاب التدخل" الذي ألقاه أمام الكونغرس، وهاجم فيه نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال أرياسا: "ترفض فنزويلا وتدين بشدة، أمام المجتمع الدولي، التصريحات التدخلية التي أدلى بها دونالد ترامب، خلال خطابه السنوي في الكونغرس الأمريكي"، مشيرا إلى أن واشنطن بتصريحاتها هذه، "تهين الشعب الفنزويلي".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمام الكونغرس حيث حضر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في بلاده، بتدمير وسحق "طغيان" مادورو، الذي اعتبره حاكما غير شرعي، قائلا: "الولايات المتحدة تقود تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الدكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو... مادورو حاكم غير شرعي، وهو طاغية ينتهك حقوق شعبه، لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره".

المصدر: وكالات