تحطم طائرة في مطار صبيحة باسطنبول ونجاة جميع ركابها (فيديو)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بتحطم طائرة في مطار "صبيحة غوكشن" في اسطنبول، خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين، فيما نجا جميع ركابها.

وذكرت قناة "TRT" التركية، أن الطائرة خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفاد مراسلنا في أنقرة، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المطار بعد اندلاع حريق في الطائرة التي حطّت من مدينة إزمير.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasuspic.twitter.com/XgV40ueNfRhttps://t.co/0Y8byrbkCz — Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020

وأكد وزير المواصلات التركي أن "لا خسائر بشرية في حادث خروج الطائرة عن مسارها في مطار صبيحة"، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل 177 شخصا.

ونقل مراسلنا عن وسائل إعلام تركية أنه لم يتم إجلاء كل الركاب من الطائرة المنكوبة حتى الساعة.

يتبع..