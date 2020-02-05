أردوغان: سيتم نصب منظومة صواريخ "حصار إيه" على الحدود السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم نصب منظومة صواريخ "حصار إيه" على الحدود السورية.

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وأنظمة "حصار HİSAR" الدفاعية، هي أنظمة دفاع جوي بصواريخ أرض-جو قصيرة المدى تركية الصنع، وهي قيد التطوير منذ العام 2007.

ويأتي النظام في فئات مختلفة، وكان من المتوقع أن تدخل فئتا HiSAR-A وHiSAR-O الخدمة في عام 2020 و2021.

وأمهل الرئيس التركي في وقت سابق اليوم، الجيش السوري حتى نهاية فبراير، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية هناك.

وطالب أردوغان القوات الحكومية السورية "بالانسحاب إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير وإلا سنتصرف"، وقال "إذا تطلب الأمر فإن القوات المسلحة التركية سوف تعمل جوا وبرا وستنفذ عملية عسكرية إن لزم الأمر في إدلب".

المصدر: الأناضول+ وكالات