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بيلوسي بطلة وملكة بعيون الأمريكيين لتمزيقها خطاب ترامب

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بيلوسي بطلة وملكة بعيون الأمريكيين لتمزيقها خطاب ترامب
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تراوحت ردود فعل الأمريكيين على تمزيق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد، بين من وصفوها بـ"البطلة والملكة"، ومن لاموها.

وعلق دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي، على تمزيق بيلوسي خطاب والده، منتقدا تصرفها بشدة.

ونشر على "تويتر" صورة نانسي بيلوسي وهي تمزق خطاب ترامب، وعلق قائلا: "هذا ما مزقته نانسي بيلوسي... خطوة مخزية حقا، خاصة لها".

وردت بيلوسي على منتقديها قائلة: "كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى".

وكانت رئيسة مجلس النواب مزقت نسختها المطبوعة من خطاب ترامب بينما كان يصفق المشرعون للرئيس الأمريكي بعد الانتهاء من إلقائه، وذلك ردا على تجاهل الأخير مصافحتها.

وعلقت بيلوسي في تصريحات صحفية حول سبب تمزيق الخطاب قائلة: "كان عبارة عن بيان من الأخطاء".

وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإدلاء بخطاب آخر، أضافت بيلوسي: "لا أتمنى ذلك. أتوقع رئيسا آخر خلال 9 أشهر من اليوم".

وعند تجاهل ترامب مصافحة بيلوسي قبل بدء خطابه، أظهرت هذه السيدة السبعينية رباطة جأش منقطع النظير، فتجنبت في تقديمها لخطاب الرئيس العبارات المعتادة، مثل "من دواعي سروري" أو "من دواعي الفخر البالغ" التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس، وكل ما قالته عند تقديم ترامب: "أعضاء الكونغرس... إليكم رئيس الولايات المتحدة".

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي بيلوسي للرئيس الأمريكي، حيث علقت ستيفاني: "الملكة بيلوسي مزقت خطابه إلى نصفين ورمته على الطاولة كالقمامة".

وكتب جورج: "لم يستحق خطابه أبدا أن يكون مطبوعا على الورق، لذلك كان هذا الحل الصائب".

وكتبت مارتينا: الأفضل أن يمزق خطابه، من أن يمزق بلدنا"، وأكد آخر أنها "بطلة وملكة وأسطورة".

وكتب آخر: تمزيق نانسي بيلوسي خطاب ترامب أمام وجهه الغبي هو شيء أكثر صرامة أراه في حياتي كلها.

بدوره علق ترامب على تمزيق بيلوسي للخطاب قائلا: "هذا ما مزقته بيلوسي، إنها فعلة مشينة حقا، حتى بالنسبة لها".

وألقى الرئيس ترامب خطابا في رسالته الثالثة عن حال الاتحاد، بعد مداولات استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ لعزله.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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