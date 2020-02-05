بيلوسي بطلة وملكة بعيون الأمريكيين لتمزيقها خطاب ترامب

تراوحت ردود فعل الأمريكيين على تمزيق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد، بين من وصفوها بـ"البطلة والملكة"، ومن لاموها.

وعلق دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي، على تمزيق بيلوسي خطاب والده، منتقدا تصرفها بشدة.

ونشر على "تويتر" صورة نانسي بيلوسي وهي تمزق خطاب ترامب، وعلق قائلا: "هذا ما مزقته نانسي بيلوسي... خطوة مخزية حقا، خاصة لها".

وردت بيلوسي على منتقديها قائلة: "كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى".

وكانت رئيسة مجلس النواب مزقت نسختها المطبوعة من خطاب ترامب بينما كان يصفق المشرعون للرئيس الأمريكي بعد الانتهاء من إلقائه، وذلك ردا على تجاهل الأخير مصافحتها.

وعلقت بيلوسي في تصريحات صحفية حول سبب تمزيق الخطاب قائلة: "كان عبارة عن بيان من الأخطاء".

وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإدلاء بخطاب آخر، أضافت بيلوسي: "لا أتمنى ذلك. أتوقع رئيسا آخر خلال 9 أشهر من اليوم".

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTUpic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

وعند تجاهل ترامب مصافحة بيلوسي قبل بدء خطابه، أظهرت هذه السيدة السبعينية رباطة جأش منقطع النظير، فتجنبت في تقديمها لخطاب الرئيس العبارات المعتادة، مثل "من دواعي سروري" أو "من دواعي الفخر البالغ" التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس، وكل ما قالته عند تقديم ترامب: "أعضاء الكونغرس... إليكم رئيس الولايات المتحدة".

VIDEO: Asked by a reporter why she ripped up her copy of @realDonaldTrump#SOTU address, top US Democrat @SpeakerPelosi replies: "Because it was the courteous thing to do, considering the alternatives" pic.twitter.com/lpCVfBZY6J — AFP news agency (@AFP) February 5, 2020

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي بيلوسي للرئيس الأمريكي، حيث علقت ستيفاني: "الملكة بيلوسي مزقت خطابه إلى نصفين ورمته على الطاولة كالقمامة".

YYYAASSS QUEEN to Pelosi ripping his speech in half and tossing it on the table like garbage. — Stephanie Land (@stepville) February 5, 2020

وكتب جورج: "لم يستحق خطابه أبدا أن يكون مطبوعا على الورق، لذلك كان هذا الحل الصائب".

His words have never been worth the paper they’re printed on, so this makes sense. https://t.co/fkizb1YVEW — George Conway (@gtconway3d) February 5, 2020

وكتبت مارتينا: الأفضل أن يمزق خطابه، من أن يمزق بلدنا"، وأكد آخر أنها "بطلة وملكة وأسطورة".

Better rip up a (campaign) speech than rip apart our country, right @realDonaldTrump ?!? — Martina Navratilova (@Martina) February 5, 2020

وكتب آخر: تمزيق نانسي بيلوسي خطاب ترامب أمام وجهه الغبي هو شيء أكثر صرامة أراه في حياتي كلها.

Nancy Pelosi shredding Trump’s SOTU speech right in front of his dumb face is literally the most badass thing I’ve ever seen in my entire life. pic.twitter.com/rUnQLgXOtv — dontatme30⁷ (@dontatme30) February 5, 2020

بدوره علق ترامب على تمزيق بيلوسي للخطاب قائلا: "هذا ما مزقته بيلوسي، إنها فعلة مشينة حقا، حتى بالنسبة لها".

This is what Nancy Pelosi ripped up. A truly shameful move, even for her. pic.twitter.com/I7mNMZn4sj — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 5, 2020

وألقى الرئيس ترامب خطابا في رسالته الثالثة عن حال الاتحاد، بعد مداولات استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ لعزله.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي