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بعد تمزيق خطابه.. بيلوسي تغرد على رفض ترامب مصافحتها

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بعد تمزيق خطابه.. بيلوسي تغرد على رفض ترامب مصافحتها
Reuters LEAH MILLIS
ترامب يتجاهل يد بيلوسي
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نشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، صورة عبر "تويتر" تظهر الرئيس الأمريكي يتجاهل مصافحتها قبل خطاب الاتحاد، مؤكدة أن الحزب الديمقراطي سيستمر "بمد يده".

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تجاهل يدها الممدودة وهي ردت بتمزيق نسخة من خطابه!
تجاهل يدها الممدودة وهي ردت بتمزيق نسخة من خطابه!

وكتبت بيلوسي أن "الديمقراطيين لن يتوقفوا عن مد يد الصداقة من أجل إتمام المهمة للشعب الأمريكي"، وأضافت: "سنعمل لإيجاد أرضية مشتركة حيث نستطيع، لكننا سنلتزم بموقفنا إذا تعذر ذلك".

وقالت بيلوسي إن "الأكاذيب التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صفحة بعد صفحة في خطابه، يجب أن تكون بمثابة دعوة للتحرك لجميع من يتوقعون الحصول على الحقيقة من الرئيس والسياسات الجديرة من الإدارة الأمريكية تجاه الشعب الأمريكي".

وكان ترامب، في لفتة ذات دلالات، امتنع عن مصافحة بيلوسي وتجاهل يدها الممدودة بعدما سلمها نسخة من خطابه عن حال الاتحاد، فردت بيلوسي بتمزيق نسخة من خطابه، ثم ألقت بها جانبا.

المصدر: RT

 

 

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