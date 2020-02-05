بوتين: تهديد الإرهاب يزداد ومراقبة التسلح هشّة والاقتصاد العالمي مضطرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن البشرية وجدت نفسها من جديد، عند مستوى خطير من التهديدات وأولها الإرهاب، وتعطيل نظام مراقبة التسلح.

وأضاف بوتين، في كلمته بالكرملين خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية: "للأسف، وجدت البشرية اليوم نفسها مرة أخرى عند حد خطير. تتزايد النزاعات الإقليمية، وتنمو تهديدات الإرهاب والتطرف، ويجري تدمير نظام مراقبة التسلح، والاقتصاد العالمي هو أيضا في حالة غير مستقرة".

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وأضاف بوتين أن بين مهام السفراء، قضايا توسيع الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعميق التبادلات الثقافية والإنسانية والاتصالات بين الشعوب.

وتابع: "نحن معنيون بأن تنشط السفارات الأجنبية في بلادنا بقيادتكم في تنفيذ عملها في هذه الاتجاهات الرئيسية بنجاح، فيما بوسعكم على الدوام الاعتماد على مساعدة أجهزة الدولة والأوساط التجارية والاجتماعية في روسيا".

المصدر: إنترفاكس