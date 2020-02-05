"رويترز": أمريكا توقف برنامجا سريا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن واشنطن أوقفت برنامجا سريا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا، بسبب توغل أنقرة في سوريا، خلال أكتوبر الماضي.

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وقال أربعة مسؤولين أمريكيين لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة أوقفت برنامجا سريا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا، بعد أن ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وأضاف المسؤولون للوكالة: إن القرار الأمريكي بتعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى، اتخذ ردا على توغل تركيا العسكري عبر الحدود في سوريا بأكتوبر الماضي، مما يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب هذا التوغل.

المصدر: رويترز