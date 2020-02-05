الدنمارك.. إجراء جديد بحق 3 متهمين بالتجسس لصالح السعودية

اتخذت السلطات الدنماركية إجراء جديدا بحق ثلاثة إيرانيين اعتقلوا مؤخرا في البلاد بتهمة ممارسة أنشطة تجسسية لصالح السعودية.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الأشخاص الثلاثة، وهم من أعضاء "الحركة العربية لتحرير أهواز" الإيرانية الانفصالية (ASMLA) تم حبسهم رهن المحاكمة حتى 27 فبراير الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن المتهمين الثلاثة الذين اعتقلوا الاثنين في بلدة رينغستد مثلوا أمس الثلاثاء أمام محكمة مدينة روسكيلدا، وجرت الجلسة وراء أبواب مغلقة دون الكشف عن أي تفاصيل عنها.





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ولفتت الوكالة إلى أن الإيرانيين الثلاثة الذين لم يكشف عن أسمائهم بموجب قرار قضائي يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى ست سنوات، ويصرون على براءتهم.

وفي القضية نفسها، اعتقلت السلطات الهولندية الاثنين شخصا آخر في مدينة دلفت بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في إيران والعضوية في تنظيم إرهابي، وكانت وزارتا خارجية الدنمارك وهولندا قد استدعتا سفيري السعودية لديهما على خلفية هذه القضية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، كان هؤلاء الأشخاص الثلاثة قد اعتقلوا في عام 2018 بتهمة تحريض خمسة مسلمين على تنفيذ هجوم ضد عرض عسكري في مدينة أهواز الإيرانية في 22 سبتمبر، وكانت حكومة كوبنهاغن تعتقد أن طهران تقف وراء مخطط لاغتيال هؤلاء في أراضي الدنمارك، ونفت إيران ذلك بشدة.

المصدر: أسوشيتد برس + فرانس برس