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تقرير للبنتاغون: "داعش" حافظ على قدراته رغم مقتل البغدادي

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تقرير للبنتاغون:
Reuters
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اعتبر تقرير لمكتب المفتش العام في البنتاغون، أن اغتيال زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أواخر العام الماضي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية بسوريا، لم يؤثر على قدرات التنظيم الإرهابي.

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وأظهر تقرير هذه الهيئة الأمريكية الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل البغدادي، وحذر من أن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من العراق قد يؤدي "على الأرجح" إلى عودة ظهور "الجهاديين".

ونقل التقرير عن القيادة الأمريكية الوسطى المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، قولها إن "تنظيم الدولة الإسلامية حافظ على لحمته، مع هيكلية قيادة بقيت على حالها وشبكات سرية في مدن وتواجد في غالبية المناطق الريفية في سوريا".

واستنتجت كل من القيادة الأمريكية الوسطى ووكالة الاستخبارات العسكرية، أن مقتل البغدادي "لم يتسبب بأي تراجع فوري لقدرات التنظيم في العراق وسوريا".

وتزعم البغدادي (48 عاما) هذا التنظيم اعتبارا من 2014 وكان على رأس قائمة المطلوبين في العالم، وترأس "خلافة" امتدت على مساحات شاسعة بين العراق وسوريا، لكن بعد انهيارها تحول التنظيم إلى العمليات السرية.

وقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 27 أكتوبر الماضي، وأعلن التنظيم تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.

المصدر: "أ ف ب"

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