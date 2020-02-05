كوريا الجنوبية.. إصابات بـ"كورونا"غير مرتبطة بالصين

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

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وقالت السلطات الصحية إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة في البلاد.

وأوضحت أن المصاب الـ17 هو رجل كوري جنوبي (38 عاما) زار سنغافورة لحضور مؤتمر، في الفترة من 18 إلى 24 يناير الماضي، وتلقى اتصالا بشأن وجود إصابة أحد المشاركين بالفيروس، وخضع لاختبارات الفيروس في 4 فبراير وجاءت نتائجها إيجابية.

أما المريضة الـ18 فهي امرأة كورية جنوبية (21 عاما)، ابنة إحدى المرضى، خضعت لاختبارات الفيروس تحت الحجر الصحي في أعقاب تأكيد إصابة والدتها، وجاءت نتائجها إيجابية.

المصدر: يونهاب