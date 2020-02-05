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أردوغان: نطالب السوريين بالانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية قبل نهاية فبراير وإلا سنتصرف

أردوغان: الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك

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أردوغان: الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك.

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وأضاف أن الهجوم على الجيش التركي في سوريا كان متعمدا، ويعتبر بمثابة نقطة تحول.

وطالب أردوغان القوات الحكومية السورية "بالانسحاب إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير وإلا سنتصرف"، وقال "إذا تطلب الأمر فإن القوات المسلحة التركية سوف تعمل جوا وبرا بحرية وستنفذ عملية عسكرية إن لزم الأمر في إدلب".

وقال أردوغان إن كافة القوى الموجودة في سوريا تتخذ من محاربة "داعش" ذريعة لتنفيذ مخططاتها، لافتا إلى أن التفاهمات في إدلب شمال سوريا لا يجري تطبيقها بشكل فعال، والعالم ما زال يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث هناك.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتوجب على قوات الحكومة السورية الانسحاب من حدود "اتفاق سوتشي"، وإن لم تنسحب هذه القوات فإن تركيا ستتكفل بذلك.

وشدد أردوغان على أن الهجوم على الجنود الأتراك في سوريا، سيكون بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا.

يتبع..

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